Трамп заявил, что Россия и Украина поочередно оказываются не готовыми закончить войну

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина поочередно оказываются не готовыми завершить войну.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, передает "Европейская правда".

Трамп отвечал на вопросы о Нобелевской премии мира и в очередной раз подчеркнул, что завершил восемь войн.

Он сказал, что пытается положить конец тому, что назвал "последним конфликтом", но пока не достиг успеха.

"Я пытаюсь решить проблему России и Украины. Когда Россия готова, Украина не готова. Когда Украина готова, Россия не готова", – сказал он в Белом доме.

"Но в среднем они теряют 25 000 человек в месяц. И я пытаюсь положить этому конец", – добавил он.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что заключение мирного соглашения тормозит украинский лидер Владимир Зеленский, а не хозяин Кремля Владимир Путин.

Как сообщалось, специальный представитель президента США Стив Виткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе накануне встретился с посланцем главы Кремля Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.