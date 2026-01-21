Трамп про Гренландію: ми придумаємо щось, що вдовольнить і НАТО, і нас

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з Гренландією зрештою буде врегульована так, що це в довольнить і Сполучені Штати, і НАТО.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі, передає "Європейська правда".

Трамп відповідав на питання щодо того, яким чином його плани щодо Гренландії вплинуть на НАТО.

"Гадаю, трапиться щось, що буде добрим для всіх. Ніхто не зробив для НАТО стільки, скільки зробив я. Гадаю, ми щось придумаємо, що в результаті дуже задовольнить НАТО і ми також будемо дуже задоволені. Але ми потребуємо її (Гренландії) з безпекових причин, з причин фінансової безпеки і навіть світової безпеки", – сказав Трамп.

Відповідаючи на питання про те, як далеко він готовий зайти щодо Гренландії, американський президент заявив: "Ви дізнаєтесь".

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

