Трамп о Гренландии: мы придумаем что-то, что удовлетворит и НАТО, и нас

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией в конечном итоге будет урегулирована так, что это удовлетворит и Соединенные Штаты, и НАТО.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает "Европейская правда".

Трамп отвечал на вопрос о том, каким образом его планы в отношении Гренландии повлияют на НАТО.

"Думаю, произойдет что-то, что будет хорошим для всех. Никто не сделал для НАТО столько, сколько сделал я. Думаю, мы что-то придумаем, что в итоге очень удовлетворит НАТО, и мы также будем очень довольны. Но мы нуждаемся в ней (Гренландии) по соображениям безопасности, по соображениям финансовой безопасности и даже мировой безопасности", – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, как далеко он готов зайти в отношении Гренландии, американский президент заявил: "Вы узнаете".

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

