Литва отказала в виде на жительство более чем 1700 белорусам и россиянам

В прошлом году Литва признала 1721 гражданина Беларуси и России угрозой национальной безопасности, общественному порядку или здоровью населения.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Управление по миграции страны, пишет "Европейская правда".

На основании открытой и секретной информации, в том числе данных, предоставленных Департаментом государственной безопасности, ведомство определило, что 1634 белорусских гражданина представляют угрозу национальной безопасности в 2025 году.

Эта цифра почти втрое превышает показатель 2023 года, когда такие решения были приняты в отношении 598 белорусов, сообщило ведомство.

В прошлом году литовские власти отказали в выдаче временных видов на жительство 391 белорусскому гражданину, обратившемуся впервые, и отказали в продлении видов на жительство 1023 другим, у которых истек срок действия документов.

Для сравнения: в 2024 году эти цифры составляли 232 и 179 соответственно, а в 2023 году в выдаче видов на жительство было отказано 574 заявителям, а 377 – не продлили.

По инициативе Департамента миграции были аннулированы действующие временные виды на жительство 214 белорусских граждан. В 2024 году их количество составило 175, а в 2023 году – 462.

Одному гражданину Беларуси было отказано в выдаче разрешения на постоянное проживание, а пятерым были аннулированы разрешения на постоянное проживание. В 2024 году соответствующие цифры составляли три и девять, а в 2023 году – семь и восемь.

В 2025 году власти признали 87 граждан России представляющими угрозу национальной безопасности, что меньше, чем 125 случаев, зафиксированных в 2024 году.

В прошлом году Литва отказала в выдаче временных разрешений на проживание 14 гражданам России, что меньше, чем 35 в 2024 году и 75 в 2023 году. Власти отказали в продлении временных разрешений 28 россиянам, по сравнению с 36 в 2024 году и 88 в 2023 году, а также отменили ранее выданные временные разрешения еще 13 лицам. В 2024 году таких случаев было 24, а в 2023 году – 95.

Четырем гражданам России было отказано в выдаче разрешений на постоянное проживание при первой подаче заявки, по сравнению с 16 в 2024 году и 10 в 2023 году. Постоянные разрешения на проживание были отменены для 28 россиян по инициативе Департамента миграции, что примерно соответствует 29 случаям в 2024 году, но резко снизилось с 84 в 2023 году.

Всем иностранцам, которые считались угрозой, также был запрещен въезд в Литву.

В начале июня в Эстонии лишили вида на жительство и выслали гражданина России из соображений национальной безопасности.

А в конце мая Эстония выслала и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.