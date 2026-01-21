У Латвії прикордонникам дозволять застосовувати вибухівку у разі військового вторгнення

У вівторок, 20 січня, уряд Латвії підтримав зміни до закону про Державну прикордонну охорону (ДПО), які передбачають надання прикордонникам права застосовувати вибухові речовини та вибухові пристрої для відбиття збройного або військового вторгнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Згідно з поправками, прикордонники зможуть застосовувати вибухові речовини та вибухові пристрої в разі крайньої необхідності для відбиття збройного або військового вторгнення на територію Латвії, відбиття групового або збройного нападу, а також для звільнення прикордонного об'єкта, захопленого озброєними особами.

Поправки передбачають, що прикордонники матимуть право застосовувати вибухові речовини без попередження про це.

Зараз на озброєнні ДПО є арсенал зброї, і закон допускає його застосування та використання, проте раніше не були визначені права прикордонної охорони застосовувати в разі диверсій і військового вторгнення вибухові речовини та вибухові пристрої.

Як повідомлялося, Латвія у 2026 році планує спрямувати понад 200 млн євро на посилення протиповітряної оборони.

Восени у Латвії затримали росіянина, що прорізав дірку в паркані для перетину кордону.