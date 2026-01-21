В Латвии пограничникам разрешат применять взрывчатку в случае военного вторжения

Во вторник, 20 января, правительство Латвии поддержало изменения в закон о Государственной пограничной охране (ГПО), которые предусматривают предоставление пограничникам права применять взрывчатые вещества и взрывные устройства для отражения вооруженного или военного вторжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Согласно поправкам, пограничники смогут применять взрывчатые вещества и взрывные устройства в случае крайней необходимости для отражения вооруженного или военного вторжения на территорию Латвии, отражения группового или вооруженного нападения, а также для освобождения пограничного объекта, захваченного вооруженными лицами.

Поправки предусматривают, что пограничники будут иметь право применять взрывчатые вещества без предупреждения об этом.

В настоящее время на вооружении ДПО имеется арсенал оружия, и закон допускает его применение и использование, однако ранее не были определены права пограничной охраны применять в случае диверсий и военного вторжения взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Как сообщалось, Латвия в 2026 году планирует направить более 200 млн евро на усиление противовоздушной обороны.

Осенью в Латвии задержали россиянина, прорезавшего дыру в заборе для пересечения границы.