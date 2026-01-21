Прем’єр Гренландії: маємо бути готові до можливого військового вторгнення

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення і влада арктичного острова повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення, навіть якщо це і залишається малоймовірним сценарієм.

Заяву Нільсена наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Коментар прем’єра Гренландії пролунав на тлі посилення риторики президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під контроль.

"Військовий конфлікт малоймовірний, але його не можна виключати", – сказав Нільсен на пресконференції в Нууку у вівторок.

Уряд Гренландії сформує робочу групу, що складатиметься з представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти людям підготуватися до будь-яких порушень повсякденного життя, сказав Нільсен.

Уряд працює над поширенням нових рекомендацій серед населення, в тому числі рекомендації зберігати в своїх будинках запас продуктів на п'ять днів.

Своєю чергою міністр фінансів острова і колишній лідер Мюте Б. Егеде зазначив, що Гренландія перебуває під "великим тиском" і "ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв".

Нещодавно Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Він також казав, що ситуація з Гренландією зрештою буде врегульована так, що це вдовольнить і Сполучені Штати, і НАТО.

