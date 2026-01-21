Премьер Гренландии: мы должны быть готовы к возможному военному вторжению

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население и власти арктического острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это и остается маловероятным сценарием.

Заявление Нильсена приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Комментарий премьера Гренландии прозвучал на фоне усиления риторики президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль.

"Военный конфликт маловероятен, но его нельзя исключать", – сказал Нильсен на пресс-конференции в Нууку во вторник.

Правительство Гренландии сформирует рабочую группу, которая будет состоять из представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь людям подготовиться к любым нарушениям повседневной жизни, сказал Нильсен.

Правительство работает над распространением новых рекомендаций среди населения, в том числе рекомендации хранить в своих домах запас продуктов на пять дней.

В свою очередь министр финансов острова и бывший лидер Мюте Б. Эгеде отметил, что Гренландия находится под "большим давлением" и "мы должны быть готовы к любым сценариям".

Недавно Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

Он также сказал, что ситуация с Гренландией в конечном итоге будет урегулирована так, что это удовлетворит и Соединенные Штаты, и НАТО.

