Посольство Данії у США каже про сотні листів підтримки від американців на тлі зазіхань Трампа

Посольство Данії у Вашингтоні розповіло про сотні листів і дзвінків зі словами підтримки від американців на тлі зазіхань президента Дональда Трампа на Гренландію.

Про це посольство розповіло на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Поблизу посольства навіть знайшли квіти та рукописну записку, в якій було написано: "Американці люблять Данію".

"Ми отримали сотні електронних листів, листівок та телефонних дзвінків, в яких підкреслювалося дружнє ставлення між нашими країнами. Ми не можемо відповісти на кожне повідомлення, але ми беремо до уваги кожне з них!", – повідомили у посольстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення і влада арктичного острова повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення, навіть якщо це і залишається малоймовірним сценарієм.

Дональд Трамп заявив, що ситуація з Гренландією зрештою буде врегульована так, що це вдовольнить і Сполучені Штати, і НАТО.

