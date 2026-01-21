Посольство Дании в США сообщает о сотнях писем поддержки от американцев на фоне посягательств Трампа

Посольство Дании в Вашингтоне рассказало о сотнях писем и звонков со словами поддержки от американцев на фоне посягательств президента Дональда Трампа на Гренландию.

Об этом посольство рассказало на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Возле посольства даже нашли цветы и рукописную записку, в которой было написано: "Американцы любят Данию".

"Мы получили сотни электронных писем, открыток и телефонных звонков, в которых подчеркивалось дружеское отношение между нашими странами. Мы не можем ответить на каждое сообщение, но мы принимаем во внимание каждое из них!" – сообщили в посольстве.

Напомним, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население и власти арктического острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это и остается маловероятным сценарием.

Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией в конечном итоге будет урегулирована так, что это удовлетворит и Соединенные Штаты, и НАТО.

