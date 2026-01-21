У Гамбурзі на високій швидкості зійшов з рейок поїзд метро

В німецькому Гамбурзі ввечері у вівторок на поїзд метро врізався в відбійник на станції Білльштедт, внаслідок чого з рейок зійшли три вагони.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Внаслідок аварії припиняли рух поїздів між найближчими станціями. Було організовано замісне сполучення автобусами та маршрутними таксі.

За попередньою версією, поїзд увійшов у тупикову колію на занадто високій швидкості.

Машиніст поїзда у стані шоку був доставлений до лікарні. Інших постраждалих не було – на момент аварії поїзд був порожній.

Як дізнався Bild, в результаті сходження з рейок було пошкоджено також зустрічний поїзд метро. У пошкодженому поїзді перебувало загалом 172 пасажири.

Внаслідок аварії людей довелось евакуювати з поїзда. Потім їх автобусами доставили до найближчої зупинки.

Розслідування причин аварії триває.

Нагадаємо, у неділю внаслідок смертельного зіткнення поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова загинули щонайменше 42 людини, ще десятки отримали поранення.

У вівторок неподалік Барселони сталась аварія з приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.