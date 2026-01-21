В Гамбурге на высокой скорости сошел с рельсов поезд метро

В немецком Гамбурге вечером во вторник поезд метро врезался в отбойник на станции Бильштедт, в результате чего с рельсов сошли три вагона.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

В результате аварии было приостановлено движение поездов между ближайшими станциями. Было организовано замещающее сообщение автобусами и маршрутными такси.

Bild

По предварительной версии, поезд вошел в тупиковый путь на слишком высокой скорости.

Машинист поезда в состоянии шока был доставлен в больницу. Других пострадавших не было – на момент аварии поезд был пуст.

Как узнал Bild, в результате схождения с рельсов был поврежден также встречный поезд метро. В поврежденном поезде находилось в общей сложности 172 пассажира.

В результате аварии людей пришлось эвакуировать из поезда. Затем их автобусами доставили до ближайшей остановки.

Расследование причин аварии продолжается.

Напомним, в воскресенье в результате смертельного столкновения поездов в городе Адамус испанской провинции Кордова погибли по меньшей мере 42 человека, еще десятки получили ранения.

Во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.