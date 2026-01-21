Міністр фінансів США заявив, що Данія "не має значення"

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не турбує розпродаж казначейських облігацій через Гренландію, і назвав Данію такою, що "не має значення".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNBC.

У вівторок торги були в розпалі, оскільки інвестори продавали американські акції та облігації.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив журналістам на пресконференції в рамках Всесвітнього економічного форуму в середу, що він не стурбований розпродажем.

На тлі напруженості довкола Гренландії ціни на американські акції та облігації впали, що призвело до різкого стрибка дохідності.

Це сталося після того, як погрози Трампа ввести 10-відсоткові мита на вісім європейських країн в рамках його спроб захопити Гренландію налякали ринки. Мита набудуть чинності 1 лютого, заявив Трамп, а згодом зростуть до 25%.

Однак європейські активи в американських казначейських облігаціях були названі потенційним контрзаходом.

Данський пенсійний оператор AkademikerPension заявив у вівторок, що продає американські казначейські облігації на суму 100 мільйонів доларів. Це рішення було обумовлено "поганим станом фінансів уряду [США]", сказав Андерс Шельде, інвестиційний директор AkademikerPension.

Коли Бессента запитали, наскільки він стурбований тим, що європейські інвестори виходять з казначейських облігацій, він відповів на пресконференції на Всесвітньому економічному форумі: "Інвестиції Данії в казначейські облігації США, як і сама Данія, не мають значення".

"Це менше 100 мільйонів доларів. Вони продають казначейські облігації вже роками, я зовсім не стурбований", – сказав Бессент.

"Ми просимо наших союзників зрозуміти, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів", – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення і влада арктичного острова повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення, навіть якщо це і залишається малоймовірним сценарієм.

Дональд Трамп заявив, що ситуація з Гренландією зрештою буде врегульована так, що це вдовольнить і Сполучені Штати, і НАТО.

