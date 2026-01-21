Министр финансов США заявил, что Дания "не имеет значения"

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не беспокоит распродажа казначейских облигаций из-за Гренландии, и назвал Данию "не имеющей значения".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNBC.

Во вторник торги были в разгаре, поскольку инвесторы продавали американские акции и облигации.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил журналистам на пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в среду, что он не обеспокоен распродажей.

На фоне напряженности вокруг Гренландии цены на американские акции и облигации упали, что привело к резкому скачку доходности.

Это произошло после того, как угрозы Трампа ввести 10-процентные пошлины на восемь европейских стран в рамках его попыток захватить Гренландию напугали рынки. Пошлины вступят в силу 1 февраля, заявил Трамп, а впоследствии вырастут до 25%.

Однако европейские активы в американских казначейских облигациях были названы потенциальной контрмерой.

Датский пенсионный оператор AkademikerPension заявил во вторник, что продает американские казначейские облигации на сумму 100 миллионов долларов. Это решение было обусловлено "плохим состоянием финансов правительства [США]", сказал Андерс Шельде, инвестиционный директор AkademikerPension.

Когда Бессента спросили, насколько он обеспокоен тем, что европейские инвесторы выходят из казначейских облигаций, он ответил на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме: "Инвестиции Дании в казначейские облигации США, как и сама Дания, не имеют значения".

"Это менее 100 миллионов долларов. Они продают казначейские облигации уже годами, я совсем не обеспокоен", – сказал Бессент.

"Мы просим наших союзников понять, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", – добавил он.

Напомним, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население и власти арктического острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это и остается маловероятным сценарием.

Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией в конечном итоге будет урегулирована так, что это удовлетворит и Соединенные Штаты, и НАТО.

