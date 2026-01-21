Міністр фінансів США: Британія нас підвела

США посилили критику на адресу Великої Британії через передачу Маврикію островів Чагос.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News

Під час виступу в Давосі міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Велика Британія "підвела нас" своїм рішенням передати острови Чагос Маврикію.

Це сталося після того, як Дональд Трамп також розкритикував угоду, яка передбачає офіційну передачу острова Дієго-Гарсія, де розташована ключова військова база США.

Однак коли Британія погодилася передати суверенітет у жовтні минулого року, США заявили, що "вітають історичну угоду", висловивши похвалу лідерам обох країн за їхнє бачення.

У лютому 2025 року, напередодні підписання, Дональд Трамп також висловив попередню підтримку угоди.

Президент США Дональд Трамп 20 січня розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

Уряд Британії відповів Трампу, що угода про передачу островів "забезпечує функціонування спільної бази США і Великої Британії на Дієго-Гарсія на багато поколінь".