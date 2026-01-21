Министр финансов США: Британия нас подвела

США усилили критику в адрес Великобритании из-за передачи Маврикию островов Чагос.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News

Во время выступления в Давосе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Великобритания "подвела нас" своим решением передать острова Чагос Маврикию.

Это произошло после того, как Дональд Трамп также раскритиковал соглашение, которое предусматривает официальную передачу острова Диего-Гарсия, где расположена ключевая военная база США.

Однако, когда Великобритания согласилась передать суверенитет в октябре прошлого года, США заявили, что "приветствуют историческое соглашение", выразив похвалу лидерам обеих стран за их видение.

В феврале 2025 года, накануне подписания, Дональд Трамп также выразил предварительную поддержку соглашения.

Президент США Дональд Трамп 20 января раскритиковал Великобританию за заключение соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане в составе архипелага Чагос островному государству Маврикий в прошлом году. Он использовал это как еще одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

Правительство Великобритании ответило Трампу, что соглашение о передаче островов "обеспечивает функционирование совместной базы США и Великобритании на Диего-Гарсия на многие поколения".