Фон дер Ляєн: у світі, що визначається грубою силою, ЄС потребує своїх важелів сили

У всіх сферах діяльності сучасного світу панує груба сила, тому, щоб залишитися незалежною, Європа потребує своїх важелів сили, і насамперед – відходу від традиційної європейської обережності.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у середу, 21 січня.

Європа має бути сильною у світі, де панує "право сильного", вважає президентка Єврокомісії.

"Ми тепер живемо у світі, який визначається грубою силою – чи то економічною, чи то військовою, технологічною чи геополітичною. І хоча багатьом із нас це може не подобатися, ми маємо справу зі світом таким, яким він є зараз", – констатувала фон дер Ляєн.

За її словами, відповідно, Євросоюз має бути сильним, щоб захистити свою незалежність, "чи то в нашій економіці, чи в безпеці, чи то в технологіях, чи в демократії".

"Ми повинні бути сильними у власному формуванні, якщо не хочемо, щоб світ навколо формував нас. У цьому дедалі більш беззаконному світі Європа потребує власних важелів сили, і ми їх знаємо", – наголосила президентка Єврокомісії.

Для цього, на її переконання, Європі "знадобиться відхід від традиційної європейської обережності, так само як ми це зробили в енергетиці… як ми робимо зараз у сфері оборони, із SAFE чи у підтримці України".

Як повідомлялося, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

У відповідь ЄС розглядає запровадження мит проти американських товарів. Варіанти планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 22 січня.

Зокрема, Німеччина і Франція можуть попросити Єврокомісію розглянути можливість застосування потужної торгівельної зброї проти США.