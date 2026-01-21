Фон дер Ляйен: в мире, определяемом грубой силой, ЕС нужны свои рычаги влияния

Во всех сферах деятельности современного мира царит грубая сила, поэтому, чтобы остаться независимой, Европа нуждается в своих рычагах влияния, и прежде всего – в отходе от традиционной европейской осторожности.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в среду, 21 января.

Европа должна быть сильной в мире, где царит "право сильного", считает президент Еврокомиссии.

"Мы теперь живем в мире, который определяется грубой силой – будь то экономической, военной, технологической или геополитической. И хотя многим из нас это может не нравиться, мы имеем дело с миром таким, каким он есть сейчас", – констатировала фон дер Ляйен.

По ее словам, соответственно, Евросоюз должен быть сильным, чтобы защитить свою независимость, "будь то в нашей экономике, или в безопасности, или в технологиях, или в демократии".

"Мы должны быть сильными в собственном формировании, если не хотим, чтобы мир вокруг формировал нас. В этом все более беззаконном мире Европа нуждается в собственных рычагах силы, и мы их знаем", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Для этого, по ее убеждению, Европе "потребуется отход от традиционной европейской осторожности, так же как мы это сделали в энергетике... как мы делаем сейчас в сфере обороны, с SAFE или в поддержке Украины".

Как сообщалось, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 22 января.

В частности, Германия и Франция могут попросить Еврокомиссию рассмотреть возможность применения мощного торгового оружия против США.