Уиткофф встретится с Путиным в четверг

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в четверг встретится с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире канала CNBC, его цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

"Ну, смотрите, мы должны встретиться с ним в четверг", – сказал Уиткофф, имея в виду Путина.

По словам посланника, о встрече попросила российская сторона.

"Но именно россияне пригласили на встречу. Я считаю, что это важное заявление с их стороны", – сказал Уиткофф.

В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина и Уиткоффа.

"Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента", – сообщил российскому РБК пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кремль ранее заявил, что готовится принять в Москве посланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера для проведения мирных переговоров по Украине, но дата еще не определена.

Как сообщала "Европейская правда", 6 января представители 35 стран и организаций встретились в Париже для финализации работы над гарантиями безопасности для Украины. По результатам встречи премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

С американской стороны на встрече присутствовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Кроме того, Уиткофф заявлял о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже.