У Німеччині затримали двох підозрюваних у підтримці так званих "Л/ДНР"
В німецькому Бранденбурзі правоохоронці затримали двох ймовірних прихильників так званих "Донецької та Луганської народних республік".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.
Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує цих чоловіків у підтримці іноземних терористичних організацій.
За даними прокуратури, затримані Сурен А. та Фалько Г. нібито займали високі посади в організації, яка, серед іншого, організовувала транспортування дронів на підконтрольні РФ частини Донбасу.
Крім того, там проводяться обшуки в помешканнях обвинувачених.
Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.
Нещодавно у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.