У Німеччині затримали двох підозрюваних у підтримці так званих "Л/ДНР"

В німецькому Бранденбурзі правоохоронці затримали двох ймовірних прихильників так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує цих чоловіків у підтримці іноземних терористичних організацій.

За даними прокуратури, затримані Сурен А. та Фалько Г. нібито займали високі посади в організації, яка, серед іншого, організовувала транспортування дронів на підконтрольні РФ частини Донбасу.

Крім того, там проводяться обшуки в помешканнях обвинувачених.

Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.

Нещодавно у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.