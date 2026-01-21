В Германии задержали двух подозреваемых в поддержке так называемых "Л/ДНР"

В немецком Бранденбурге правоохранители задержали двух предполагаемых сторонников так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Федеральная прокуратура Германии обвиняет этих мужчин в поддержке иностранных террористических организаций.

По данным прокуратуры, задержанные Сурен А. и Фалько Г. якобы занимали высокие должности в организации, которая, среди прочего, организовывала транспортировку дронов на подконтрольные РФ части Донбасса.

Кроме того, там проводятся обыски в помещениях обвиняемых.

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Данилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.

Недавно в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.