В Германии задержали двух подозреваемых в поддержке так называемых "Л/ДНР"
В немецком Бранденбурге правоохранители задержали двух предполагаемых сторонников так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.
Федеральная прокуратура Германии обвиняет этих мужчин в поддержке иностранных террористических организаций.
По данным прокуратуры, задержанные Сурен А. и Фалько Г. якобы занимали высокие должности в организации, которая, среди прочего, организовывала транспортировку дронов на подконтрольные РФ части Донбасса.
Кроме того, там проводятся обыски в помещениях обвиняемых.
Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Данилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.
Недавно в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.