Колегія Єврокомісії збереться 23 січня: можливе ухвалення рішень після саміту лідерів ЄС

У п’ятницю, 23 січня, відбудеться засідання колегії Європейської комісії з питань безпеки за результатами позачергового засідання Європейської ради 22 січня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл, під час спілкування з журналістами 21 січня.

За результатами саміту лідерів ЄС у Брюсселі 22 січня, наступного дня збереться колегія Єврокомісії, яка може ухвалити певні безпекові рішення.

"Європейська рада збереться завтра на неформальне засідання тут, у Брюсселі. Наразі я можу підтвердити, що президентка фон дер Ляєн прямує безпосередньо зі Страсбурга до Брюсселя, щоб підготуватися до участі в цьому засіданні", – розповів Олоф Гілл.

Він додав, що наступного дня, у п'ятницю, 23 січня, "президентка очолить засідання колегії єврокомісарів з питань безпеки, щоб підбити підсумки результатів засідання Європейської ради та обговорити наступні кроки".

"Мені повідомили, що, як і на будь-якому засіданні колегії, можливе ухвалення рішень. Головна увага у п'ятницю буде зосереджена на підведенні підсумків обговорень на Єврораді, результатів, та обговоренні на рівні комісії подальших кроків", – повідомив заступник головної речниці Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", на позачерговому саміті лідерів ЄС 22 січня, зокрема, буде прийматися рішення, чи брати участь у Раді миру Трампа.

Також на екстреному саміті планують обговорити анонсоване президентом США Дональдом Трампом 17 січня запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Під час обговорень Німеччина і Франція можуть попросити Єврокомісію розглянути можливість застосування потужної торгівельної зброї проти США.