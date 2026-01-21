Коллегия Еврокомиссии соберется 23 января: возможно принятие решений после саммита лидеров ЕС

В пятницу, 23 января, состоится заседание коллегии Европейской комиссии по вопросам безопасности по результатам внеочередного заседания Европейского совета 22 января.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель главного спикера Европейской комиссии Олоф Хилл во время общения с журналистами 21 января.

По результатам саммита лидеров ЕС в Брюсселе 22 января, на следующий день соберется коллегия Еврокомиссии, которая может принять определенные решения по безопасности.

"Европейский совет соберется завтра на неформальное заседание здесь, в Брюсселе. Сейчас я могу подтвердить, что президент фон дер Ляйен направляется непосредственно из Страсбурга в Брюссель, чтобы подготовиться к участию в этом заседании", – рассказал Олоф Хилл.

Он добавил, что на следующий день, в пятницу, 23 января, "президент возглавит заседание коллегии еврокомиссаров по вопросам безопасности, чтобы подвести итоги заседания Европейского совета и обсудить следующие шаги".

"Мне сообщили, что, как и на любом заседании коллегии, возможно принятие решений. Главное внимание в пятницу будет сосредоточено на подведении итогов обсуждений на Евросовете, результатов и обсуждении на уровне комиссии дальнейших шагов", – сообщил заместитель главного спикера Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", на внеочередном саммите лидеров ЕС 22 января, в частности, будет приниматься решение, участвовать ли в Совете мира Трампа.

Также на экстренном саммите планируют обсудить анонсированное президентом США Дональдом Трампом 17 января введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Во время обсуждений Германия и Франция могут попросить Еврокомиссию рассмотреть возможность применения мощного торгового оружия против США.