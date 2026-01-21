Польські фермери 23 січня заблокують рух через пункт пропуску "Долгобичув – Угринів"

23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".

Про це Держмитслужбі України стало відомо від польської сторони, передає "Європейська правда".



Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.



Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня, 23 січня.



"Прохання зважати на ці обставини і для перетину кордону обирати альтернативні пункти пропуску", – заявили у Держмитслужбі.

За даними польських ЗМІ, протест є ініціативою місцевих фермерів.

"У нас є багато причин для протесту. Перша з них – імпорт сільськогосподарських товарів з України. Ми також хочемо висловити свій протест проти угоди з МЕРКОСУР", – сказав один з організаторів протесту.

Фермери також мають "місцеві" вимоги. "Вантажівки, що проїжджають через перехід, розбивають нам дорогу", – каже організатор.

Нагадаємо, польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами, але згодом призупинили протест. Під час своїх протестів серед іншого вони також згадували про нібито надмірний наплив продукції з України.

Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".