23 января польские фермеры заблокируют движение через пункт пропуска "Долгобычув – Угринов"
23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".
Об этом Гостаможслужбе Украины стало известно от польской стороны, передает "Европейская правда".
Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей к пункту пропуска со смежной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени.
В целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.
"Просьба учитывать эти обстоятельства и для пересечения границы выбирать альтернативные пункты пропуска", – заявили в Гостаможслужбе.
По данным польских СМИ, протест является инициативой местных фермеров.
"У нас есть много причин для протеста. Первая из них – импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Мы также хотим выразить свой протест против соглашения с МЕРКОСУР", – сказал один из организаторов протеста.
У фермеров также есть "местные" требования. "Грузовики, проезжающие через переход, разбивают нам дорогу", – говорит организатор.
Напомним, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за обеспокоенности подписанием Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами, но впоследствии приостановили протест. Во время своих протестов среди прочего они также упоминали о якобы чрезмерном наплыве продукции из Украины.
Предыдущая блокада фермеров, которая длилась всю холодную пору года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенне – Рава-Русская".