23 января польские фермеры заблокируют движение через пункт пропуска "Долгобычув – Угринов"

23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".

Об этом Гостаможслужбе Украины стало известно от польской стороны, передает "Европейская правда".

Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей к пункту пропуска со смежной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени.

В целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.

"Просьба учитывать эти обстоятельства и для пересечения границы выбирать альтернативные пункты пропуска", – заявили в Гостаможслужбе.

По данным польских СМИ, протест является инициативой местных фермеров.

"У нас есть много причин для протеста. Первая из них – импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Мы также хотим выразить свой протест против соглашения с МЕРКОСУР", – сказал один из организаторов протеста.

У фермеров также есть "местные" требования. "Грузовики, проезжающие через переход, разбивают нам дорогу", – говорит организатор.

Напомним, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за обеспокоенности подписанием Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами, но впоследствии приостановили протест. Во время своих протестов среди прочего они также упоминали о якобы чрезмерном наплыве продукции из Украины.

Предыдущая блокада фермеров, которая длилась всю холодную пору года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенне – Рава-Русская".