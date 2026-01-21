Кубілюс: Європа повинна розвивати власні оборонні можливості, заміщаючи США

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс зазначив, що Європа повинна активно працювати над розвитком власних оборонних спроможностей, щоб у майбутньому зменшити залежність від США.

Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі, який організований Фондом Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

За його словами, США поступово переорієнтовуються на Індо-Тихоокеанський регіон і Західну півкулю, що створює додаткові виклики для Європи в убезпеченні континенту.

"Мій ключовий меседж полягав у тому, що ми маємо дивитися на це в довгостроковій перспективі й будувати власні спроможності, щоб у перспективі заміщати американські", – підкреслив Кубілюс.

Він також наголосив, що ЄС і НАТО повинні посилювати власні оборонні потенціали, зокрема в тих сферах, де Європа значною мірою залежить від США, таких як космічна розвідка та розвідувальні дані.

Водночас Кубілюс визнав: процес трансформації оборонної спроможності ЄС йде повільно, і цього може бути недостатньо для забезпечення стратегічної незалежності.

Також єврокомісар відзначив, що під час його призначення на посаду в кінці 2024 року ЄС вже усвідомлював два основні виклики: агресію з боку Росії та необхідність адаптації до нових геополітичних реалій, зокрема з урахуванням змін у пріоритетах США.

Як додав Кубілюс, з цього випливає необхідність стратегічної незалежності Європи.

Варто зауважити, що наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

Детальніше читайте у статті: Трамп виводить війська з Європи? Як та чому США скорочують присутність біля кордонів України.