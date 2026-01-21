Кубилюс: Европа должна развивать собственные оборонные возможности, замещая США

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс отметил, что Европа должна активно работать над развитием собственных оборонных возможностей, чтобы в будущем уменьшить зависимость от США.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

По его словам, США постепенно переориентируются на Индо-Тихоокеанский регион и Западное полушарие, что создает дополнительные вызовы для Европы в обеспечении безопасности континента.

"Мой ключевой месседж заключался в том, что мы должны смотреть на это в долгосрочной перспективе и строить собственные возможности, чтобы в перспективе замещать американские", – подчеркнул Кубилюс.

Он также отметил, что ЕС и НАТО должны усиливать собственные оборонные потенциалы, в частности в тех сферах, где Европа в значительной степени зависит от США, таких как космическая разведка и разведывательные данные.

В то же время Кубилюс признал: процесс трансформации оборонного потенциала ЕС идет медленно, и этого может быть недостаточно для обеспечения стратегической независимости.

Также еврокомиссар отметил, что во время его назначения на должность в конце 2024 года ЕС уже осознавал два основных вызова: агрессию со стороны России и необходимость адаптации к новым геополитическим реалиям, в частности с учетом изменений в приоритетах США.

Как добавил Кубилюс, из этого следует необходимость стратегической независимости Европы.

Стоит заметить, что в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.

