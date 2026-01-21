Європарламент попросив Суд ЄС оцінити правомірність угоди з країнами Південної Америки

У середу, 21 січня, Європейський парламент проголосував за передачу угоди про вільну торгівлю Європейського Союзу із блоком південноамериканських країн МЕРКОСУР до Суду ЄС.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на відповідну заяву.

Європейський парламент сьогодні ухвалив рішення звернутися до Суду ЄС з проханням оцінити, чи відповідає угода між ЄС і МЕРКОСУР договорам Євросоюзу.

Відтак 334 голосами "за", 324 "проти" і 11 утрималися, Європарламент прийняв резолюцію, в якій просить суд надати юридичну оцінку угоди.

Друга резолюція, в якій також вимагалася юридична оцінка, була відхилена 225 голосами "за", 402 "проти" і 13 утрималися.

Тепер Суд Євросоюзу перегляне правову основу угоди про партнерство між ЄС і МЕРКОСУР та тимчасової торговельної угоди.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

В Європарламенті через цю торговельну угоду готують четверту спробу вотуму недовіри президентці Єврокомісії.

В Ірландії тисячі фермерів вийшли на протест проти угоди ЄС з МЕРКОСУР.