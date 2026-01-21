Европарламент попросил Суд ЕС оценить правомерность соглашения со странами Южной Америки

В среду, 21 января, Европейский парламент проголосовал за передачу соглашения о свободной торговле Европейского Союза с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР в Суд ЕС для оценки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление.

Европейский парламент сегодня принял решение обратиться в Суд ЕС с просьбой оценить, соответствует ли соглашение между ЕС и МЕРКОСУР договорам Евросоюза.

Таким образом, 334 голосами "за", 324 "против" и 11 воздержались, Европарламент принял резолюцию, в которой просит суд дать юридическую оценку соглашения.

Вторая резолюция, в которой также требовалась юридическая оценка, была отклонена 225 голосами "за", 402 "против" и 13 воздержались.

Теперь Суд Евросоюза пересмотрит правовую основу соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР и временного торгового соглашения.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР подписали историческое соглашение о свободной торговле.

В Европарламенте из-за этого торгового соглашения готовят четвертую попытку вотума недоверия президенту Еврокомиссии.

В Ирландии тысячи фермеров вышли на протест против соглашения ЕС с МЕРКОСУР.