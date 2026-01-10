В Ірландії тисячі фермерів вийшли на протест проти угоди ЄС з МЕРКОСУР

В Ірландії тисячі фермерів, багато з яких приїхали на тракторах з усієї країни, протестували в суботу проти торговельної угоди між Європейським союзом і МЕРКОСУР.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Під тиском опозиційних партій, сільськогосподарських груп та членів власної коаліції ірландський уряд заявив, що угода не містить гарантій щодо, на його думку, слабких стандартів безпеки харчових продуктів у Південній Америці.

"Це абсолютна ганьба для фермерів і людей, які зробили Європу такою, якою вона є сьогодні. Це призведе до закриття всієї сільської місцевості", – сказав один з учасників протесту.

Протестувальники тримали плакати з написами "Не жертвуйте сімейними фермами заради німецьких автомобілів", "Наші корови дотримуються правил, чому їхні ні?" та "Продайтеся".

Європейський парламент повинен схвалити угоду, перш ніж вона набере чинності, і, як і Франція, Ірландія пообіцяла боротися за її відхилення в ході голосування, яке може бути напруженим.

"Ірландські фермери і так перебувають у великій небезпеці. Ми – невелика країна, у нас немає великих фермерських господарств, і фермери вже зараз змушені боротися за доходи від сільського господарства", – сказала одна із фермерок.

Угода, запропонована президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у грудні 2024 року, створить зону вільної торгівлі з населенням понад 700 мільйонів осіб. Європейські компанії отримають доступ до ринку з 280 мільйонами споживачів у Південній Америці, де вже працює близько 30 тисяч фірм ЄС.

Противники угоди, на чолі з Францією, критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Щоб переконати країни голосувати за угоду, Єврокомісія представила додаткові заходи для фермерів.

Додаткових гарантій домагалася прем'єрка Італії Мелоні. Зелене світло від Рима фактично забезпечило достатню кількість голосів для ухвалення угоди, підписання якої блокувалося через внутрішні розбіжності між країнами ЄС.