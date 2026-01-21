Європол заявив про наймасштабнішу операцію проти виробників синтетичних наркотиків

Під координацією Європолу завершилась "наймасштабніша" операція проти виробників синтетичних наркотиків, що охоплювала чотири країни і призвела до припинення діяльності 24 великих лабораторій.

Про це повідомили у пресслужбі Європолу, пише "Європейська правда".

Масштабні рейди у рамках операції "Фабрика", що готувалася приблизно рік, відбулись минулої п’ятниці, 16 січня, проти підозрюваних у Польщі, Німеччині, Бельгії та Нідерландах. Перед цим рейдом були й інші протягом всього попереднього року.

У розслідуванні брали участь правоохоронці згаданих країн, а також Чехії та Іспанії.

Розслідування почалось у 2024 році з отримання розвідданих від польської поліції. У підсумку правоохоронці вийшли на масштабну мережу імпорту й розповсюдження компонентів, що використовуються для виробництва синтетичних наркотиків.

За висновками слідства, сировина походила з Китаю та Індії, ввозилася до ЄС через різні країни й транспортувалася до Польщі, де компоненти перезапаковували для подальшого розповсюдження нарколабораторіям у різних країнах ЄС.

Ввезені членами мережі компоненти ймовірно дозволили виготовити близько 300 тонн синтетичних наркотиків.

Раніше у січні Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.

У 2025 році повідомляли про викриття в Європі підпільної мережі торгівлі старожитностями.