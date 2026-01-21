Европол заявил о самой масштабной операции против производителей синтетических наркотиков

Под координацией Европола завершилась "самая масштабная" операция против производителей синтетических наркотиков, которая охватывала четыре страны и привела к прекращению деятельности 24 крупных лабораторий.

Об этом сообщили в пресс-службе Европола, пишет "Европейская правда".

Масштабные рейды в рамках операции "Фабрика", которая готовилась примерно год, состоялись в минувшую пятницу, 16 января, против подозреваемых в Польше, Германии, Бельгии и Нидерландах. Перед этим рейдом были и другие в течение всего предыдущего года.

В расследовании участвовали правоохранители упомянутых стран, а также Чехии и Испании.

Расследование началось в 2024 году с получения разведданных от польской полиции. В итоге правоохранители вышли на масштабную сеть импорта и распространения компонентов, используемых для производства синтетических наркотиков.

По выводам следствия, сырье происходило из Китая и Индии, ввозилось в ЕС через разные страны и транспортировалось в Польшу, где компоненты переупаковывали для дальнейшего распространения нарколабораториям в разных странах ЕС.

Ввезенные членами сети компоненты вероятно позволили изготовить около 300 тонн синтетических наркотиков.

