Данія додатково виділить 20 млн євро на підтримку енергетики України

Данія надає додаткову підтримку енергетичному сектору України в розмірі 150 млн данських крон (20 мільйонів євро), щоб допомогти українцям пережити зиму.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства Данії в Україні у Facebook, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, 80 млн данських крон спрямують до Фонду підтримки енергетики України, який координує закупівлю енергетичного обладнання для України.

Ще 30 млн данських крон – через UNOPS Ukraine and East Europe на обладнання для захисту енергетичних об'єктів.

40 млн данських крон виділять через партнерів, які, за оцінками, здатні якнайшвидше надати екстрену допомогу Україні.

Крім того, в Україну було передано вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі. Таке обладнання має велику цінність для України, оскільки компоненти старих типів іноді поставляються дуже довго, а іноді більше не виробляються взагалі.

Нещодавно в МЗС України показали перелік енергодопомоги, яку Україні надали партнери у січні.

Також стало відомо, що Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини, а Нідерланди додатково виділять 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні.