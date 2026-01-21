Дания дополнительно выделит 20 млн евро на поддержку энергетики Украины

Дания предоставляет дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины в размере 150 млн датских крон (20 млн евро), чтобы помочь украинцам пережить зиму.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Дании в Украине в Facebook, информирует "Европейская правда".

Как указано, 80 млн датских крон направят в Фонд поддержки энергетики Украины, который координирует закупку энергетического оборудования для Украины.

Еще 30 млн датских крон – через UNOPS Ukraine and East Europe на оборудование для защиты энергетических объектов.

40 млн датских крон выделят через партнеров, которые, по оценкам, способны как можно быстрее оказать экстренную помощь Украине.

Кроме того, в Украину было передано бывшее в употреблении оборудование с электростанции Аснес в Калундборге. Такое оборудование имеет большую ценность для Украины, поскольку компоненты старых типов иногда поставляются очень долго, а иногда больше не производятся вообще.

Недавно в МИД Украины показали перечень енергопомощи, которую Украине оказали партнеры в январе.

Также стало известно, что Киев получит две мини-ТЭЦ от Германии, а Нидерланды дополнительно выделят 23 млн евро на энергетическую помощь Украине.