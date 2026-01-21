Трамп згадав окупацію Данії Німеччиною серед аргументів, чому хоче контролювати Гренландію

Президент США Дональд Трамп вирішив згадати долю Данії у Другій світовій війні серед аргументів, чому він хоче контролювати Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Трамп заявив, що "кожен союзник НАТО зобов’язаний бути спроможним захистити свою територію", і, мовляв, ніхто окрім США не може належно подбати про захист Гренландії.

"Ми – могутня держава, значно могутніша, ніж люди взагалі розуміють. Думаю, вони це з’ясували два тижні тому з Венесуелою", – заявив він.

"Ми побачили це під час Другої світової, коли Данія програла Німеччині після шести годин спротиву і була абсолютно неспроможна захистити ані себе, ані Гренландію… Ми відчували зобов’язання зробити це, відправити наші власні сили для утримання Гренландії, і утримали її, з великою ціною і витратами. У них не було шансу її отримати – а вони намагалися. Данія це знає", – заявив Трамп.

Далі він продовжив, що США створили військові бази у Гренландії і "билися, щоб врятувати її для Данії, великий прекрасний шматок криги".

"А після війни, яку ми виграли, і дуже впевнено виграли – без нас, ви б усі говорили німецькою і може трохи японською – після війни ми віддали Гренландію назад Данії. Це дурниця, що ми це зробили, але ми це зробили. Які вони тепер невдячні… А світ перед набагато більшими ризиками, ніж будь-коли – через ракети, ядерну зброю, через зброю, про яку я не можу навіть згадувати", – додав президент США.

Він заявив, що хоче контролю над Гренландією лише через її стратегічне розташування "задля нацбезпеки і міжнародної безпеки".

"Цей велетенський неубезпечений острів є фактично частиною Північної Америки, на північному фронтирі Західної Півкулі – це наша територія. Тож це ключовий інтерес нацбезпеки для Америки… Тому американські президенти думали над купівлею Гренландії майже два століття", – сказав Трамп.

Він заявив, що Данія буцімто нічого не вкладає у безпеку острова, заявивши, що у 2019 році Данія анонсувала 200 млн доларів на цю мету, але "витратила менше 1% суми, і там немає і натяку на Данію".

Також у промові Трамп заявив, що не застосує військову силу для захоплення Гренландії.

