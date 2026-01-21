Трамп вспомнил оккупацию Дании Германией среди аргументов, почему хочет контролировать Гренландию

Президент США Дональд Трамп решил вспомнить судьбу Дании во Второй мировой войне среди аргументов, почему он хочет контролировать Гренландию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп заявил, что "каждый союзник НАТО обязан быть способным защитить свою территорию", и, мол, никто кроме США не может должным образом позаботиться о защите Гренландии.

"Мы – могущественная держава, значительно мощнее, чем люди вообще понимают. Думаю, они это выяснили две недели назад с Венесуэлой", – заявил он.

"Мы увидели это во время Второй мировой, когда Дания проиграла Германии после шести часов сопротивления и была совершенно неспособна защитить ни себя, ни Гренландию... Мы чувствовали обязательство сделать это, отправить наши собственные силы для удержания Гренландии, и удержали ее, большой ценой и затратами. У них не было шанса ее получить – а они пытались. Дания это знает", – заявил Трамп.

Далее он продолжил, что США создали военные базы в Гренландии и "сражались, чтобы спасти ее для Дании, большой прекрасный кусок льда".

"А после войны, которую мы выиграли, и очень уверенно выиграли – без нас, вы бы все говорили на немецком и может немного на японском – после войны мы отдали Гренландию обратно Дании. Это глупость, что мы это сделали, но мы это сделали. Какие они теперь неблагодарные... А мир перед гораздо большими рисками, чем когда-либо – из-за ракет, ядерного оружия, из-за оружия, о котором я не могу даже вспоминать", – добавил президент США.

Он заявил, что хочет контроля над Гренландией только из-за ее стратегического расположения "для нацбезопасности и международной безопасности".

"Этот огромный незащищенный остров является фактически частью Северной Америки, на северном фронтире Западного Полушария – это наша территория. Поэтому это ключевой интерес нацбезопасности для Америки... Поэтому американские президенты думали над покупкой Гренландии почти два века", – сказал Трамп.

Он заявил, что Дания якобы ничего не вкладывает в безопасность острова, заявив, что в 2019 году Дания анонсировала 200 млн долларов на эту цель, но "потратила менее 1% суммы, и там нет и намека на Данию".

Также в речи Трамп заявил, что не применит военную силу для захвата Гренландии.

