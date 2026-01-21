У Данії заявили, що обіцянка Трампа не забирати Гренландію силою не знімає проблеми

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав "позитивним" те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв не застосовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак вказав на відсутність вирішення проблеми довкола острова.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав журналістам данського мовника DR.

Глава данського МЗС сказав, що отримав короткий виклад промови президента США на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. У виступі Трамп пообіцяв не нападати на Гренландію.

Однак американський лідер не відмовився від своїх планів отримати контроль над островом, наголосив Расмуссен.

"Ми отримали короткий звіт, і з нього зрозуміло, що наміри президента США залишаються незмінними", – сказав посадовець.

А обіцянка Трампа не застосовувати військову силу проти арктичної території не вирішать ситуацію, яка склалася між США і Данією з Гренландією, додав міністр.

Нагадаємо, що у зв'язку з напругою довкола Гренландії топпосадовці Данії не поїдуть на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Читайте також на цю тему: Чи буде Європа воювати за Гренландію? Як вимога Трампа стала викликом для НАТО.