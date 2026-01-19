Данські посадовці не поїдуть на форум у Давосі через кризу довкола Гренландії

Представники уряду Данії, які мали їхати на Світовий економічний форум у Давосі, змінили свої плани через безпрецедентну кризу, спричинену зазіханнями США на Гренландію.

Про це агентству Bloomberg повідомили в оргкомітеті форуму, пише "Європейська правда".

У коментарі йдеться, що посадовці уряду Данії були запрошені до участі у події, але вирішили не їхати.

"Можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня", – зазначили організатори форуму.

Невідомо, коли у Копенгагені оголосили про своє рішення не їхати на форум, проте відсутність Данії вочевидь пов’язана із напругою довкола Гренландії на тлі претензій Трампа на острів.

Також на форум у Давосі не поїде прем'єр Іспанії – через смертельну аварію на залізниці з майже 40 загиблими.

За даними ЗМІ, європейці у Давосі готуються говорити з Трампом про Гренландію замість України.

Керівництво ЄС скликало позачерговий саміт через напругу довкола Гренландії, а Франція скликає зустріч міністрів G7.