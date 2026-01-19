Укр Рус Eng

Данські посадовці не поїдуть на форум у Давосі через кризу довкола Гренландії

Новини — Понеділок, 19 січня 2026, 15:07 — Марія Ємець

Представники уряду Данії, які мали їхати на Світовий економічний форум у Давосі, змінили свої плани через безпрецедентну кризу, спричинену зазіханнями США на Гренландію. 

Про це агентству Bloomberg повідомили в оргкомітеті форуму, пише "Європейська правда". 

У коментарі йдеться, що посадовці уряду Данії були запрошені до участі у події, але вирішили не їхати. 

ЗМІ: посланець Путіна Дмитрієв їде в Давос для зустрічей з американцями

"Можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня", – зазначили організатори форуму. 

Невідомо, коли у Копенгагені оголосили про своє рішення не їхати на форум, проте відсутність Данії вочевидь пов’язана із напругою довкола Гренландії на тлі претензій Трампа на острів.

Також на форум у Давосі не поїде прем'єр Іспанії – через смертельну аварію на залізниці з майже 40 загиблими. 

За даними ЗМІ, європейці у Давосі готуються говорити з Трампом про Гренландію замість України.

Керівництво ЄС скликало позачерговий саміт через напругу довкола Гренландії, а Франція скликає зустріч міністрів G7

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Гренландія США
Реклама: