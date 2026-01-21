В Дании заявили, что обещание Трампа не забирать Гренландию силой не снимает проблемы

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал "позитивным" то, что президент США Дональд Трамп пообещал не применять военную силу для захвата Гренландии, однако указал на отсутствие решения проблемы вокруг острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал журналистам датского вещателя DR.

Глава датского МИД сказал, что получил краткое изложение речи президента США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В выступлении Трамп пообещал не нападать на Гренландию.

Однако американский лидер не отказался от своих планов получить контроль над островом, подчеркнул Расмуссен.

"Мы получили краткий отчет, и из него понятно, что намерения президента США остаются неизменными", – сказал чиновник.

А обещание Трампа не применять военную силу против арктической территории не решит ситуацию, которая сложилась между США и Данией с Гренландией, добавил министр.

Напомним, что в связи с напряженностью вокруг Гренландии топ-чиновники Дании не поедут на Всемирный экономический форум в Давосе.

