Литва утвердила план действий по борьбе с антисемитизмом

В среду, 21 января, правительство Литвы утвердило комплексный план действий, направленный на борьбу с антисемитизмом, ксенофобией и подстрекательством к ненависти.

Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

В комплексный план действий будут входить:

мероприятия по обучению должностных лиц и педагогов образовательным программам;

кампании по повышению осведомленности населения;

переименование улиц.

Ругинене заявила, что план выполняет обязательства, изложенные в программе правительства, и устраняет пробел в национальной политике.

"Литва в настоящее время является одной из немногих стран Европейского Союза, которая еще не имеет такого плана. Утверждение этого плана является нашим обязательством", – подчеркнула она.

По словам премьер-министра Литвы, эта инициатива направлена на усиление мер по противодействию антисемитизму, ксенофобии, ненависти и дискриминации, содействие равенству и поддержку жизни еврейской общины в Литве.

"Хотя законодательная база существует, не хватает последовательной профилактики, вовлечения системы образования и координации. Было проделано много работы, и мы наконец можем быть довольны результатом", – добавила она.

План устанавливает три основные цели:

предотвращение и борьба со всеми формами антисемитизма, ксенофобии и подстрекательства к ненависти;

содействие еврейской жизни;

сохранение памяти о Холокосте.

Для координации его реализации будет назначен специальный орган.

Стоит напомнить, что вильнюсский окружной суд в декабре объявил приговор лидеру ультраправой партии "Заря Ниману", депутату Сейма Ремигиюсу Жемайтайтусу по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний. Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

9 декабря сообщалось, что Социал-демократическая партия Литвы решила пока не исключать из коалиции "Зорю Ниману".

Читайте также: "Украинцы считают, что Литва никогда не пойдет курсом Словакии. Но это не так".