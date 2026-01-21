Флот Нідерландів супроводив підозрілі кораблі РФ у Північному морі

Військово-морські сили Нідерландів вдруге за останній час супроводили російські судна, що перебували у Північному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс.

Міністр зазначив, що флот Нідерландів "вдруге за останній час" супроводив російські судна у Північному морі.

Voor de tweede keer in korte tijd begeleidt onze marine Russische schepen weg uit de Noordzee.



We weten dat deze Russische schepen kunnen worden ingezet om te spioneren en vitale infrastructuur op zee in kaart te brengen.



Daarom zijn we waakzaam en staan paraat om te reageren. pic.twitter.com/4XZFk1pei5 – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) January 21, 2026

"Нам відомо, що ці російські кораблі можуть використовуватися для шпигунства і картографувати критичну інфраструктуру у морі. Тож ми зберігаємо пильність і готові реагувати", – зазначив він.

Брекельманс не навів інших деталей щодо кораблів, які викликали занепокоєння.

У грудні 2025 року британський флот супроводив субмарину РФ до Ла-Маншу, а у листопаді – пильно стежив за російським судном "Янтарь", що призначене для збору розвідданих і картографування підводних кабелів.

Наприкінці року Британія і Норвегія уклали масштабну угоду про співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану.