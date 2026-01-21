Укр Рус Eng

Флот Нідерландів супроводив підозрілі кораблі РФ у Північному морі

фото
Новини — Середа, 21 січня 2026, 18:42 — Марія Ємець

Військово-морські сили Нідерландів вдруге за останній час супроводили російські судна, що перебували у Північному морі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. 

Міністр зазначив, що флот Нідерландів "вдруге за останній час" супроводив російські судна у Північному морі. 

"Нам відомо, що ці російські кораблі можуть використовуватися для шпигунства і картографувати критичну інфраструктуру у морі. Тож ми зберігаємо пильність і готові реагувати", – зазначив він. 

Брекельманс не навів інших деталей щодо кораблів, які викликали занепокоєння. 

У грудні 2025 року британський флот супроводив субмарину РФ до Ла-Маншу, а у листопаді – пильно стежив за російським судном "Янтарь", що призначене для збору розвідданих і картографування підводних кабелів.

Наприкінці року Британія і Норвегія уклали масштабну угоду про співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Росія
Реклама: