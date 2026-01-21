Флот Нидерландов сопроводил подозрительные корабли РФ в Северном море

Военно-морские силы Нидерландов второй раз за последнее время сопроводили российские суда, находившиеся в Северном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс.

Министр отметил, что флот Нидерландов "второй раз за последнее время" сопроводил российские суда в Северном море.

Voor de tweede keer in korte tijd begeleidt onze marine Russische schepen weg uit de Noordzee.



We weten dat deze Russische schepen kunnen worden ingezet om te spioneren en vitale infrastructuur op zee in kaart te brengen.



Daarom zijn we waakzaam en staan paraat om te reageren. pic.twitter.com/4XZFk1pei5 – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) January 21, 2026

"Нам известно, что эти российские корабли могут использоваться для шпионажа и картографировать критическую инфраструктуру в море. Поэтому мы бдительны и готовы реагировать", – отметил он.

Брекельманс не привел других деталей относительно кораблей, которые вызвали беспокойство.

В декабре 2025 года британский флот сопроводил субмарину РФ к Ла-Маншу, а в ноябре – пристально следил за российским судном "Янтарь", которое предназначено для сбора разведданных и картографирования подводных кабелей.

В конце года Великобритания и Норвегия заключили масштабное соглашение о сотрудничестве для защиты подводной инфраструктуры, предусматривающее совместную деятельность флотов обоих государств в северной части Атлантического океана.