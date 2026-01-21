Укр Рус Eng

Флот Нидерландов сопроводил подозрительные корабли РФ в Северном море

Новости — Среда, 21 января 2026, 18:42 — Мария Емец

Военно-морские силы Нидерландов второй раз за последнее время сопроводили российские суда, находившиеся в Северном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс.

Министр отметил, что флот Нидерландов "второй раз за последнее время" сопроводил российские суда в Северном море.

"Нам известно, что эти российские корабли могут использоваться для шпионажа и картографировать критическую инфраструктуру в море. Поэтому мы бдительны и готовы реагировать", – отметил он.

Брекельманс не привел других деталей относительно кораблей, которые вызвали беспокойство.

В декабре 2025 года британский флот сопроводил субмарину РФ к Ла-Маншу, а в ноябре – пристально следил за российским судном "Янтарь", которое предназначено для сбора разведданных и картографирования подводных кабелей.

В конце года Великобритания и Норвегия заключили масштабное соглашение о сотрудничестве для защиты подводной инфраструктуры, предусматривающее совместную деятельность флотов обоих государств в северной части Атлантического океана.

