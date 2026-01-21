У Німеччині – резонанс через абсурдні претензії до чоловіка, що кидав скарги за погане паркування

У Німеччині набуває розголосу історія чоловіка з Мюнхена, який регулярно подає скарги на "горе-паркувальників" під школою – і отримав за це попередження через "порушення законодавства про приватність".

Як пише "Європейська правда", про випадок розповідає Spiegel.

Історію з попередженням від уповноваженого органу 45-річному мешканцю Мюнхена описують як "фарс у питанні захисту персональних даних".

Чоловік часто супроводжує сина до школи на велосипеді і часто стає свідком недбалого паркування інших водіїв, які своїми авто перегороджують шлях до школи.

Він почав фотографувати горе-паркувальників та кидати на них скарги через застосунок, який дозволяє повідомляти про паркування з порушеннями і передавати інформацію місцевим органам влади.

Нещодавно чоловік отримав офіційного листа від баварського агентства з нагляду за захистом даних з вимогою надати детальну інформацію про те, як він вчиняє з "персональними даними інших", маючи на увазі фіксацію ним запаркованих з порушеннями автомобілів.

У листі йдеться, що він зобов’язаний "забезпечити належний рівень захисту під час передачі даних через мережу інтернет", гарантувати регулярне оновлення програмного забезпечення на пристрої та шифрування даних, які передаються, а також мав би уточнити у власників авто, чи вони не заперечують проти обробки даних.

Як виявилось, один з власників авто вирішив помститися і подав скаргу за порушення приватності.

"Якщо баварському агентству захисту даних не заперечити – скоро не можна буде сфотографувати злочинця у процесі злочину без попереднього інформування, чи він не проти… У такому разі подати скаргу на паркування з порушенням буде практично неможливо", – обурюється керівник німецької асоціації Deutsche Umwelthilfe, яка запропонувала чоловіку правову допомогу і хоче оскаржувати питання у суді.

Суперечка щодо балансу між приватністю і суспільним інтересом у таких випадках триває вже роками. Наприкінці 2022 року адміністративний суд Арнсберга ухвалив рішення, що фотофіксація горе-паркувальників задля скарги не є порушенням законодавства, оскільки здійснюється у легітимних інтересах громадськості.

Баварське агенство у даному випадку захищає свою позицію та стверджує, що претензій не буде, якщо після подання скарги про паркування з порушеннями фото будуть одразу видалені з пристрою скаржника.

