ЄС може посилити контроль над WhatsApp через високий рівень користувачів

Месенджер WhatsApp, що належить Meta Platform, ймовірно, підпадатиме під дію жорстких правил щодо онлайн-контенту, спрямованих на боротьбу з незаконним та шкідливим контентом.

Про це заявив у п'ятницю, 9 січня, представник Європейської комісії Тома Реньє, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, першому півріччі 2025 року WhatsApp мав близько 51,7 млн середньомісячних активних користувачів своїх каналів WhatsApp у Європейському Союзі, що перевищує поріг у 45 млн користувачів, який встановлений у Законі про цифрові послуги (DSA).

DSA вимагає від таких великих платформ вживати більш активних заходів для боротьби з незаконним та шкідливим контентом.

Facebook та Instagram від Meta, YouTube від Google, TikTok, Temu та Linkedin від Microsoft – це деякі з компаній, які відповідно до DSA вважаються дуже великими онлайн-платформами й підпадають під дію цієї вимоги.

"Отже, завдання Єврокомісії полягає в тому, щоб перевірити, що є фактично приватними повідомленнями, які не підпадають під дію DSA, а що є відкритими каналами, які більше діють як платформа соціальних медіа, що підпадає під дію DSA", – зазначив Реньє.

Він додав, що Єврокомісія тепер ретельно вивчає, чи підпадає WhatsApp під дію DSA.

За порушення DSA компаніям загрожують штрафи в розмірі до 6% від їхнього глобального річного доходу.

Зазначимо, нещодавно Grok, вбудований чат-бот на базі штучного інтелекту в соціальній мережі X мільярдера Ілона Маска, став предметом розслідування через "пікантний режим", який дозволяє користувачам створювати зображення сексуального характеру.

8 січня стало відомо, що Європейська комісія наказала X зберігати всі внутрішні документи та дані, пов'язані з її вбудованим чат-ботом на базі штучного інтелекту Grok, до кінця 2026 року.

Також писали, що Міністерство юстиції Німеччини планує найближчим часом представити заходи, які дозволять владі ефективніше боротися з використанням штучного інтелекту для маніпулювання зображеннями, що порушують особисті права людей.