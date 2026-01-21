В Германии – резонанс из-за абсурдных претензий мужчине за фиксацию парковки с нарушениями

В Германии получает огласку история мужчины из Мюнхена, который регулярно подает жалобы на "горе-парковщиков" под школой – и получил за это предупреждение из-за "нарушения законодательства о приватности".

Как пишет "Европейская правда", о случае рассказывает Spiegel.

Историю с предупреждением от уполномоченного органа 45-летнему жителю Мюнхена описывают как "фарс в вопросе защиты персональных данных".

Мужчина часто сопровождает сына в школу на велосипеде и часто становится свидетелем небрежной парковки других водителей, которые своими авто преграждают путь к школе.

Он начал фотографировать горе-парковщиков и бросать на них жалобы через приложение, которое позволяет сообщать о парковке с нарушениями и передавать информацию местным органам власти.

Недавно мужчина получил официальное письмо от баварского агентства по надзору за защитой данных с требованием предоставить подробную информацию о том, как он поступает с "персональными данными других", имея в виду фиксацию им запаркованных с нарушениями автомобилей.

В письме говорится, что он обязан "обеспечить надлежащий уровень защиты при передаче данных через сеть интернет", гарантировать регулярное обновление программного обеспечения на устройстве и шифрование передаваемых данных, а также должен был бы уточнить у владельцев авто, не возражают ли они против обработки данных.

Как оказалось, один из владельцев авто решил отомстить и подал жалобу за нарушение приватности.

"Если баварскому агентству защиты данных не возразить – скоро нельзя будет сфотографировать преступника в процессе преступления без предварительного информирования, не против ли он... В таком случае подать жалобу на парковку с нарушением будет практически невозможно", – возмущается руководитель немецкой ассоциации Deutsche Umwelthilfe, которая предложила мужчине правовую помощь и хочет обжаловать вопрос в суде.

Спор о балансе между приватностью и общественным интересом в таких случаях продолжается уже годами. В конце 2022 года административный суд Арнсберга принял решение, что фотофиксация горе-парковщиков для жалобы не является нарушением законодательства, поскольку осуществляется в легитимных интересах общественности.

Баварское агентство в данном случае защищает свою позицию и утверждает, что претензий не будет, если после подачи жалобы о парковке с нарушениями фото будут сразу удалены с устройства жалобщика.

