Міністр оборони Британії: не забуваймо, що наш противник – це Росія

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на тлі загострення між Європою та США щодо Гренландії закликав не забувати, що головним противником НАТО залишається Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у Копенгагені.

Гілі наголосив, що в умовах "невизначеності" європейці мають пам’ятати, що Росія є загрозою для всього континенту, а також для НАТО.

"Саме російські атаки посилюються в Україні, саме російська діяльність розширюється на Півночі з новими базами, і саме російська безрозсудність випробовує реакцію і рішучість НАТО", – заявив міністр оборони Британії.

Він також наголосив на важливості підтримки України.

"Адже безпечна Європа потребує сильної України, і я пишаюся тим, що наші дві країни (Британія і Данія – ред.) є одними з найактивніших прихильників України та надають їй військову допомогу. І разом ми чітко розуміємо нашу місію – підтримувати Україну в сьогоднішній боротьбі та готуватися до завтрашнього миру", – сказав Гілі.

Як повідомлялося, міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік на тлі кризи довкола Гренландії попередив, що Росія залишається головною загрозою для НАТО.

Нещодавно Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

