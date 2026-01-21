У Норвегії попереджають: Росія залишається головною загрозою для НАТО

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік вважає, що ситуація в НАТО є складною через кризу навколо Гренландії, але західні союзники повинні пам'ятати, що їхнім спільним противником є Росія.

Про це він заявив у середу, 21 січня, під час зустрічі із журналістами в Осло, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Сандвік наголосив, що Росія посилює свою військову присутність в Арктиці.

"Це складні часи. Ситуація в НАТО є складною", – сказав глава оборонного відомства Норвегії.

Водночас він зауважив, що основною загрозою для Заходу та для всіх членів НАТО, "як і раніше, є Росія".

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що на тлі загострення ситуації довкола Гренландії для Європи Україна залишається пріоритетом, а відтак ЄС хотів би зберегти й участь США у врегулюванні російсько-української війни.

Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу. За даними ЗМІ, американський президент Дональд Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Також він порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

