Министр обороны Великобритании: не забывайте, что наш противник – это Россия

Министр обороны Великобритании Джон Гилли на фоне обострения отношений между Европой и США по поводу Гренландии призвал не забывать, что главным противником НАТО остается Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции с датским коллегой Троельсом Лундом Поульсеном в Копенгагене.

Гилли подчеркнул, что в условиях "неопределенности" европейцы должны помнить, что Россия является угрозой для всего континента, а также для НАТО.

"Именно российские атаки усиливаются в Украине, именно российская деятельность расширяется на Севере с новыми базами, и именно российская безрассудная политика испытывает реакцию и решимость НАТО", – заявил министр обороны Великобритании.

Он также подчеркнул важность поддержки Украины.

"Ведь безопасная Европа нуждается в сильной Украине, и я горжусь тем, что наши две страны (Великобритания и Дания – ред.) являются одними из самых активных сторонников Украины и оказывают ей военную помощь. И вместе мы четко понимаем нашу миссию – поддерживать Украину в сегодняшней борьбе и готовиться к завтрашнему миру", – сказал Гилли.

Как сообщалось, министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик на фоне кризиса вокруг Гренландии предупредил, что Россия остается главной угрозой для НАТО.

Недавно Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

