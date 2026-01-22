Умєров зустрівся з Віткоффом перед тим, як той поїде до Путіна

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів про зустрічі в Давосі з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Умєров в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів низку зустрічей.

Зокрема, разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним він провів "зустрічі з колегами з BlackRock" – однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України.

Також він зустрівся з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару.

"Окремо відбулась зустріч з американськими партнерами – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом", – написав Умєров.

Основними темами зустрічей були економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії.

"Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла. Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра", – заявив Умєров.

Варто відзначити, що зустріч з Віткоффом відбулася напередодні його візиту до Росії, де він має зустрітися з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не вважає, що переговори між українською і американською командою, які минулими вихідними проходили у Флориді, завершились глухим кутом.