Зеленський не вважає, що переговори з командою США зайшли у глухий кут

Президент Володимир Зеленський не вважає, що переговори між українською і американською командою, які минулими вихідними проходили у Флориді, завершились глухим кутом.

Про це він заявив в ході онлайн-спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський погодився із тезою про те, що за підсумками останнього раунду переговорів було мало комунікації як з боку України, так і з боку США.

На запитання, чи не означає ця ситуація, що переговори зайшли в глухий кут, Зеленський відповів: "Я глухого кута поки що не бачу. Ми працюємо над документами. Така достатньо тривіальна фраза: остання миля – найскладніша".

Він додав, що розмови з представниками США тривають постійно.

"Я вже кілька разів спілкувався з (секретарем РНБО Рустемом) Умєровим. І він постійно на зв’язку з Віткоффом і Кушнером…тому дуже багато енергії у спілкуванні, але потрібен результат", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17 січня українська делегація у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії перебувала у США для зустрічі з американською командою.

Повідомляли, що метою візиту української команди до Флориди є доопрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами.

Зеленський тоді говорив, що українська делегація у США має надати реальну інформацію про російські удари.